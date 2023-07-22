Під Запоріжжям ліквідували Z-пропагандиста Журавльова [ Редагувати ]
Біля селища П'ятихатки Запорізької області загинув російський пропагандист "РИА Новости" Ростислав Журавльов. За даними агентства, "воєнкор" загинув під час обстрілу в зоні бойових дій.
Поранення також отримав фотокореспондент "РИА Новости" Костянтин Михальчевський та пропагандист "Известий" (ім'я не уточнюється).
Ростислав Журавльов (у центрі)
19 липня стало відомом, що ЗСУ ліквідували командира 123-ї мотострілецької бригади рф (колишня 2-а мотострілецька) Дениса Іванова з позивним "Ташкент".
по темі
Американські касетні боєприпаси, які почали застосовувати українські артилеристи, суттєво підвищать рівень винищення живої сили й ушкодження техніки ворога. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник
Міноборони й Міністерство у справах ветеранів розмірковують, як спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій для військовослужбовців. Втім, на практиці бійці мають долати серйозні бюрократичні перепони, аби отримати посвідчення УБД. З якими труднощами стикаються - розкаже Олена Логінова.
Українські війська почали застосовувати проти російських окупантів американські касетні боєприпаси. Про це повідомила газета The Washington Post. Ані Київ, ані москва не повідомляли про початок використання цієї зброї
Перекидання додаткових російських підрозділів на Бахмутський і Лимано-Куп'янський напрямок у поєднанні з наступом українських військ на півдні свідчить про те, що російська армія незабаром зіткнеться з браком особового складу, і кремль буде змушений оголосили додаткову мобілізацію
Російські війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - впродовж минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Про це повідомив у ранковому зведені 18 липня Генштаб ЗСУ
Російська армія зосередила на лимано-куп'янському напрямку в Харківській області понад 100 тисяч вояків. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий