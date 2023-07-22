росія хоче перевести 4-й енергоблок Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину". Про це заявили у Головному управлінні розвідки. Водночас, український персонал станції, за даними "Енергоатому", всіляко саботує вказівки терористів.

На об'єкт потрапили експерти МАГАТЕ. За останній тиждень вони провели додаткові інспекції та обходи ЗАЕС. За словами гендиректора агенції Рафаеля Гроссі фахівці не виявили на станції жодної важкої військової техніки, вибухових речовин або мін. Втім недоступними для інспекторів залишилися дахи реакторних цехів.

Попереджений - значить озброєний, розуміють запорізькі рятувальники. Вони продовжують готуватися на випадок імовірних провокацій: відточують навички роботи у зоні радіаційного забруднення. Сергій Вендін розкаже більше.

У Запоріжжі рятувальники приймають гуманітарний вантаж з-за кордону. У коробках - 3 тисячі респіраторів для роботи у зоні радіаційного забруднення.

Олександр Коротун, заступник начальника управління організації заходів цивільного захисту:

Це маска підтип "лепесток". До нього йде зйомні фільтри. Зйомні фільтри типу Р-3. Це пилезловлювачі. Іде виброс радіації - це пильне забруднення.

Станіслав Стойков, військовий волонтер:

Передали нам ці всі такі цікаві штукенції Джері Хечкіл, керівник компанії. Подяка працівникам посольства Украхни у Чеській республіці, очолюваному Віталієм Усатим. Люди, навіть знаходячись далеко від України думають про України, про Запоріжжя, вони вихідці звідси. Проплатили ці маски, які ми доправили сюди.

Рятувальники вже навчені працювати у такому захисті. Кожен респіратор розрахований на 5 годин. Потім необхідно замінити фільтр.

Олександр Коротун, заступник начальника управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

Кожен рятувальник проходе спеціальну підготовку, де навчається, як знімати правильно, як її обслуговувати…

Цей гуманітарний вантаж - внесок у підготовку регіону до ліквідації наслідків від можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Олександр Коротун, заступник начальника управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

Якщо буде така аварія - це державного типу аварія, і знадобиться дуже багато захисту для рятувальників.

Тим часом представники рф на станції намагаються перевести четвертий енергоблок в стан гарячого зупину реактора. Але їм це не вдається.

Державна інспекція ядерного регулювання України:

Враховуючи, що завезений персонал "росатома" не має відповідної підготовки та кваліфікації, окупаційна адміністрація намагається змусити український персонал ЗАЕС здійснити переведення енергоблоку № 4 в стан "гарячий зупин". Однак, наразі, безуспішно. В умовах втрати основного джерела водопостачання для систем, важливих для безпеки та необхідності мінімізації водоспоживання на ВП ЗАЕС, такі наміри є безглуздими та є нічим іншим як цинічним шантажем.

За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, ситуація на станції контрольована.