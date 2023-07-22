Вони виявляють лігва окупантів з висоти і з ювелірною точністю цілять по них. На фронті таких бійців називають повітряними снайперами або аеробомберами. Воєнкор Ігор Левенок зазирнув за лаштунки роботи повітряних розвідників тридцятої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. Його ексклюзивний матеріал - далі.

- Без ризику не буде результату. Але ж краще ризикувати дронами ніж живими розвідниками. Короче це стандарт НАТО, це натівський боєприпас. І по БМП це ефективна штука. І не тільки по БМП, бачив "Тигри" російські теж підбивались ними. - Видно вам пляшку на дорозі? - Так, видно. Ну що, до бабаху готові? Включив запис, скидаю.

Ми зустрічаємось з ним у відносно віддаленій від передової зоні. Його називають "повітряний снайпер". Або ж аеробомбер, або ж він просить називати його Максом.

Ця тридцять, ця двадцять. Ну теж не погано. І результат уламкової дії…

Макс задоволений. Сьогодні він тестував сорокаміліметрові осколково-кумулятивні гранати західного зразка. І вже незабаром обіцяє із ними познайомити росіян.

Звичайно, це боєприпас, який буде працювати по техніці, ну і по піхоті, яка буде сидіти на броні.

Макс - оператор ударних дронів, аеророзвідник 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. На фронті він став уже легендою. Тисячі годин польотів. Знищених окупантів і підбитої ворожої техніки на його рахунку не злічити. Та реєстр вдалих операцій Макс обліковує по-своєму.

Недостатньо….

До війни, у цивільному житті, Макс був підприємцем. Боронити Україну пішов у 2014-му. А з початком широкомасштабної агресії аеробомбер здобув неабияку популярність. Українці захоплюються його роботою. Окупанти - ненавидять.

Макс, аеророзвідник 30-ї ОМБР імені князя Костянтина Острозького:

Раніше я вів розвідку, раніше я вів арткорегування і це було успішно, і це було ефективно. Зараз моя робота полягає в тому, щоб знищувати ворога самостійно, як автономна бойова одиниця…

Відео результативних атак Макс викладає у своєму телеграм-каналі. Каже, не заради слави і популярності. На те є причини.

Макс, аеророзвідник 30-ї ОМБР імені князя Костянтина Острозького:

Перша причина - це подяка людям, які нам допомагають із цими дронами. Це свідоцтво того, що наші дрони, за їхні гроші, виконують свою роботу якісно. Друга причина - це прохання продовжувати допомагати нам дронами, бо ми дійсно дуже часто їх втрачаємо…

І ще є купа причин, каже аеробомбер. Цими відео розвінчується міф про непереможність так званої "другої армії світу". І про те, що росіяни своїх не кидають. Ось конкретний випадок.

Він був ще живим, я скинув на нього два вога. До нього підбіг його товариш, він побачив, що його побратим підбитий, він навіть зморщився і, можливо, навіть сплакнув, а потім переступив і побіг в сторону від наших позицій, бо туди підходила наша штурмова група…

А тут Макс взаємодіє зі штурмовою піхотою та нашими танками, які вибивають "вагнерівців" під Бахмутом.

Танки розстрілюють впритул ворожі позиції, стріляє по мосту, піхота кидає гранати в нори на підірваному мосту… Там танк з нашою піхотою на броні впритул, просто впритул підʼїхав до ворожих позицій, які перед тим стріляли по моєму дрону. Такі операції плануються в тому числі завдяки таким дронам, які завчасно розвідують підходи, розвідують кількість противника, розвідують мінні поля, а потім і супроводжують і штурмові групи і танки…

Те, що пішки можна розвідати за декілька місяців, маленький дрон з камерою робить за півгодини. Тож, не дивина, що пілоти українських дронів ціль номер один для ворога.

Ми блокуємо і заважаємо їхнім планам, знищуємо живу силу, знищуємо техніку. Звичайно, ми для них пріоритетна ціль і, на жаль, вже багато операторів дронів загинуло, особливо на тому етапі, коли ми не могли маскувати наші дрони від аероскопів…

AeroScope - китайська технологія стеження за пілотами та дронами, яку використовують росіяни. Макс каже, тепер наші фахівці розробили безпілотники, які уникають цих датчиків. Та іще дещо, аби ловити ворожих пілотів. Ось так як на цьому відео.

Ми знайшли два оператора дрона М-300RTK, вони сиділи поруч біля свого укриття, біля земляночки, навели артилерію, підкорегували і добилися прямого влучання…

Так, російські засоби радіо-електронної боротьби поки переважають в небі. Через це чимало "пташок" не повертаються. Тож Макс просить українців не забувати про цю потребу на фронті. А сам обіцяє вдосконалювати свої навики і радувати результатом ще більше.