Гросмейстеру Василю Іванчуку відмовили у виїзді з України на Кубок світу з шахів. Про це повідомила Міжнародна федерація шахів (FIDE).

Український гросмейстер Василь Іванчук отримав wild card від ФІДЕ на участь у Кубку світу FIDE, що стартує 29 липня у Баку. Василь Іванчук мешкає у Львові, Україна.

Відповідно до чинного законодавства, для виїзду з країни в спортивних цілях йому необхідний дозвіл Міністерства молоді та спорту, оскільки він молодший за 60 років (зараз йому 54 роки). Такого дозволу не було надано. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації також був відхилений.

Щоб виправити цю ситуацію, деякі з провідних світових гросмейстерів підписали відкритий лист міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцейту.

Ми просимо шахову спільноту підтримати цю пропозицію, поділившись листом, і сподіваємось, що більше гросмейстерів висловлять свою підтримку гросмейстерові Іванчуку.

Лист підписали ексчемпіон світу Магнус Карлсен, чинний другий номер світового рейтингу Хікару Накамура та 15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд.

Василь Іванчук - віцечемпіон світу 2002 року та чемпіон Європи-2004. Вигравав світову першість з бліцу у 2007 році та швидких шахів у 2016-му.