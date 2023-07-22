Безоплатна дофронтова стоматологія. У Новояворівську на Львівщині медики на волонтерських засадах лікують зуби мобілізованим військовим. Вікторія Балицька розкаже більше.

Найновіше обладнання, якісні матеріали та увага персоналу - це благодійна дофронтова стоматологія.

Пробуйте, чи пломба вам не заважає, гладеньке? Не ріже, не коле? - Не заважає. - Все добре? - Добре!

Харківʼянина Юрія мобілізували 2 місяці тому. Під час навчань на Львівщині у чоловіка раптово почали боліти зуби. Про безкоштовну стоматологію для бійців дізнався від побратимів.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зуби турбували, корні надо було вирвать, зуби запломбіровать, острые боли были.

Юрій уже вчетверте на прийомі.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Привітні лікарі, дуже гарно лікують, все гаразд

У сусідньому кріслі - мобілізований із Полтави Дмитро.

Їду на розподіл, на які бригади треба взводних офіцерів, на такі і поїду.

Дмитро в минулому був контрактником, три роки воював в АТО. Згодом звільнився і поїхав працювати за кордон. Але нещодавно повернувся, щоб знову боронити країну.

Дмитро Матвєєв, військовослужбовець Збройних сил України:

Сказали, що тут добре роблять, можна їздити робить. Безкоштовно все. Якісно. Безболісно, головне. Тому що якщо ти там знаходишся, то ти не можеш поїхати кудись і щось зробити. Я там вже був 3 роки, то я це на собі зрозумів.

За два візити у клініку Дмитро позбувся усіх своїх стоматологічних проблем.

Дмитро Матвєєв, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут один наростили, і один у мене коронка розпалась і видалили корні.

Благодійна дофронтова стоматологія створена Асоціацією імплантологів України та клініками, адже кожен третій воїн має ті чи інші проблеми із зубами.

Олег Комарницький, стоматолог:

Для того, щоб військовослужбовці могли виконувати своє завдання спокійно, без болю на передовій. Тому що дуже часто не мають можливості полікувати або видалити зуб на місці, потрібно їхати навіть 100 кілометрів до стоматолога з передової.

Валентин Лавський, стоматолог:

Послуги, які тут надаються, вони безкоштовні. Ми сануємо військовослужбовців, в цю санацію входить хірургічні послуги, лікування каналів, ставимо пломби.

Дофронтова стоматологія приймає пацієнтів щодня з 9-ї до 18-ї. Під кабінетом - черги із військовослужбовців. Усі лікарі тут працюють на волонтерских засадах.

Олег Комарницький, стоматолог:

Для нас навіть честь зробити такі речі. Тому що ми свою частку повинні внести в нашу перемогу.

Дофронтова стоматологія діє лише на Львівщині. У планах відкрити такі ж у Києві та Дніпрі. А поки що лікарі-волонтери просять колег долучатися до проекту, адже дуже бракує рук.