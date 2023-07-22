За останню добу російські війська завдали 85 обстрілів по 22 населених пунктах Василівського, Пологівського та Запорізького районів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі зафіксовано руйнування 30 житлових об'єктів.

На сьогоднішній день ворог завдав нам 85 ударів. Здебільшого це артилерійські удари - 76. І знову ж по цивільному населенню. Є інформація по зруйнованому цивільному житлу. На щастя, у нас немає загиблих.

76 артилерійських ударів прийшлося по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новодарівки, Чарівного, Малинівки, Гуляйпільського, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського. Ворог здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по Новомихайлівському, Новодарівці та Левадному, а також атакував з БПЛА Степове.