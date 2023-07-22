Кроп.Стиль! У Кропивницькому вже майже рік працює соціальне ательє для вимушених переселенців. Підшити, перешити або відремонтувати одяг люди можуть цілком безоплатно. Ательє за підтримки грантової програми організували на базі професійного ліцею. А волонтерять там учні - майбутні кравці та кравчині під кураторством майстрів.

Пані Олена принесла у соціальне ательє брюки та піжаму, аби їх підкоротити. Адже більшість її одягу залишилось вдома - на Донеччині. А те, що знайшла в Кропивницькому, завелике...

Олена Абрамович, переселенка з Покровська:

Я на зріст маленька, всі речі на мене завеликі, тому і звернулась до цього хабу, щоб підшити свій одяг. Дівчаткам це практика, а нам переселенцям, що виїхали, не було ні голки, ні нитки, а за машинку швейну тим паче не можу казати, а речі треба комусь ремонтувати, комусь як мені підкотити, збільшити-зменшити.

До роботи в цій майстерні долучились три десятка учнів ліцею - майбутні кравці та кравчині. Волонтерять тут почергово під кураторством майстрів.

Анастасія Коваль, учениця Кропивницького професійного ліцею:

Все встигнути і вчасно віддати заказ, щоб закажчику все сподобалось, зробити все максимально якісно, щоб ще раз до нас приходили.

Галина Мряченко, майстриня виробничого навчання Кропивницького професійного ліцею:

Ми показуємо, навчаємо дітей як треба виконувати в даному варіанті ремонт одягу, показуємо послідовність, як повинен одяг виглядать, як його треба вкладати, як тримати в руках, обов'язково, все як ми на уроках проходим, так і тут, діти повиннні знати, навчитися і допомагать другим.

Це ательє розгорнули на базі одного з ліцеїв Кропивницького. За рік надали послуги з ремонту одягу вже більше як пів тисячі клієнтам.

Людмила Снєжко, директорка Кропивницького професійного ліцею:

Це і для учнів дуже хароша практика, вони вдосконалюють свою професійну майстерність. Вони розуміють важливість в цих умовах хоч чимось допомагати цим людям вразливих категорій і наближати нашу перемогу, взагалі волонтерство - це частина нашого життя, яким ми займаємось з 14-го року.

Працює соціальне ательє тричі на тиждень. Абсолютно безкоштовно для всіх переселенців.