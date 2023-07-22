З трьох сіл вдалося вивезти більш як десять дітей.

На Харківщині з прифронтової зони, яку практично щодня обстрілюють рашисти, вивозять дітей. Рішення про примусову евакуацію прийняли в обласній військовій адміністрації після загострення військової ситуації. Дітей у супроводі хоча б одного родича почали вивозити з Вовчанської громади. Цими днями вдалося безпечно евакуювати десятеро дітей.

Після постійних обстрілів цього тижня обласна влада вирішила - дітей з прифронтових територій треба вивозити. За ними вирушили волонтери, представники влади та поліцейські. Ось вони стукають у ворота жінки, яка живе сама з дитиною. Мати їхати й кидати свою хату не хоче.

- Ми виїдемо самі - Когда? - Ну єслі буде шось дуже страшне. - Нєт, страшне уже. Дають общежитіє, пітаніє, всьо.- Кому я там де нужна. У мене тут дом, у мене тута все. - И не дома, и жизни не будет вашей, и ребенка. - Давайте так, я сейчас дзвоню чоловіку, він приїжджає і нас вивозе сам.

Батьків доводилося вмовляти й переконувати. Та все ж з цього будинку правоохоронці забрали двох дітей.

Та й саму малечу подекуди доводилося заспокоювати.

- Ми ж не врачі, ми уколов робити не будем, нєнєнє. Оцей дядька більше їх боїться. Я трішки менше.

Ця евакуація пройшла спокійно. З трьох сіл вдалося вивезти більш як десять дітей.

Артемій Коновалов, начальник ювенальної превенції ГУ НПУ в Харківській області:

Їх буде поміщено до нормальних умов, де вони будуть перебувати. Та чекати, поки можна буде повернутися назад.

Це не останній виїзд поліцейського підрозділу. Бо тільки на території Вовчанської громади під постійними обстрілами нині залишаються 194 дитини.