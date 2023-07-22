Жителі села Колпін-Оґродники, що по інший бік кордону, до звуків вибухів не звикли.

Самі ж вагнерівці вже стали маріонетками в руках режима лукашенка. Принаймні такі висновки можна зробити після провокативного розміщення їх неподалік кордону з Польщею. Там розпочалися тижневі спільні навчання зі збройними силами Білорусі. Через це Польщі довелося терміново перекинути свої війська із заходу на схід країни.

Ба більше - путін напередодні заявив, що західні території нинішньої Польщі - це подарунок Сталіна полякам. І чи не забула про це Варшава? На що прем'єр Моравецький - відповів: Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. І чекає на розмову посла рф. Чим загрожуть такі провокативні заяви? Намагалася з'ясувати Анна Басова.

Дві тисячі одиниць обладнання та понад дві з половиною тисячі боєприпасів - такий арсенал бійці ПВК "Вагнер" передали російському міністерству оборони - після того, як відмовилися брати кремль. Принаймні про це відзвітувало профільне відомство країни-агресорки. А путін в обмін на це - пообіцяв не карати повстанців.

Та віри російському міноборони немає, і скільки насправді техніки передали їм найманці - невідомо.

Ось ці кадри оприлюднили тамтешні воєнкори за три дні потому. Колона вантажівок і військових машин їде однією з трас на півдні росії - де ще місяць тому вагнерівці захопили кілька обласних центрів. Де ані кадрові військові, ані місцеві жителі не чинили опору. Нині ж під прапорами свого ж ПВК прямують, імовірно, у бік білорусі - принаймні, так повідомляли незалежні білоруські оглядачі.

Про присутність найманців у білорусі свідчать і ось ці супутникові знімки.

А такий вигляд цей же об'єкт має з землі. Втім, до останнього офіційний мінськ усе заперечував. Мовляв, табір - це - цитую - наметовий фонд, а охороняють його кадрові білоруські військові.

Леонід Касинський, заступник міністра оборони Білорусі:

Вони готові ділитися тим досвідом, який у них є - багатий досвід ведення бойових дій. Тому у випадку, якщо буде ухвалено рішення і вони передислокуються до Білорусі, звичайно, ми використаємо можливість отримання того багатого досвіду, який у них є.

І це рішення ухвалили. Так виглядають вишколи, які бійці ПВК проводять із регулярними білоруськими військами на полігоні поблизу міста Осиповичі - це за 90 кілометрів від Мінська. Факт навчань тамтешнє міноборони вже визнало. І навіть відрядило спецкорів місцевого воєн-тб - зняти сюжет. На екрані глядачам показують вдячність збройних сил республіки.

Дуже багато нюансів тонких, одразу видно, що люди бойові, брали участь у бойових діях. Все-таки необхідно проводити такі заходи, і що частіше, то краще. А ми замотивовані однозначно й готові захищати батьківщину.

А ось ці кадри змусили всерйоз замислитись над питаннями безпеки вже європейців. На відео тренується білоруський спецназ - вагнерівці навчають їх поводженню з бронетехнікою та дронами. А відбувається все на полігоні поблизу Бреста. За 5 кілометрів - Польща.

Жителі села Колпін-Оґродники, що по інший бік кордону, до звуків вибухів не звикли. Та віднедавна подібну канонаду доводиться слухати щодня і практично безперервно. Та, кажуть, нажахані найбільше не цим. А тим, що війна може перекинутися і до них. Адже від агресора - а вагнерівці здебільшого росіяни - можна очікувати чого завгодно.

Агата Мороз, місцева жителька:

Я боюся, у мене син в армії. Він військовий, і я дуже боюся за нього. В мене ще онуки та чоловік-інвалід, і я за всіх переймаюся. Сама-то я впораюся, а за рідних найстрашніше. Всі кажуть, що щось має трапитись, щось однозначно станеться. Мені страшно, всім страшно. Ніхто не хоче про це говорити, але кожен розуміє, про що ми мовчимо.

Про те, що існує загроза вторгнення до Польщі, офіційно не заявляють. Та ще у червні, щойно стало відомо про начебто домовленості пригожина та лукашенка, Варшава заявила - посилить східний кордон. Попередньо у планах - доправити на охорону східних рубежів до 8-ми тисяч солдатів. Тим паче, що у кремлівського диктатора з'явилася нова ідея-фікс, яку той озвучив напередодні.

володимир путін, президент росії, країни-агресора:

Западные территории Польши - это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы им напомним. Но что касается Беларуси, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии проти Беларуси будет означать агрессию против российской федерации.

За це Польща вже викликала на килим російського посла Сергія Андрєєва. А глава уряду Матеуш Моравецький нагадав - Сталін був військовим злочинцем, за провини якого загинули сотні тисяч поляків.

Що ж до безпекової ситуації, на східних кордонах уже чатують понад тисяча солдатів і майже дві сотні одиниць техніки. Невдовзі на охорону кордонів вирушать нові механізовані бригади.