Тріщини в опорах, іржава арматура та бетонні балки, які дихають на ладан. В Україні триває ревізія мостів. Результати невтішні, бо кожен десятий міст - аварійний. Нагадаю, інспектувати споруди почали зі столиці. Натепер ревізори дійшли до Житомира та Рівного. Що побачила комісія - розкажемо далі.

У бетонній опорі одного зі шляхопроводів у Житомирі фахівець ДЕРЖдорНДІ сверлить отвір.

Максим Борисенко, молодший науковий співробітник ДП "ДерждорНДІ":

Методом краш-тесту я умовно його називаю. Ми не руйнуємо саму стійку, а лише маленький поверхневий шар бетону на глибині до 5 сантиметрів.

Так експерт визначає клас міцності бетону. А потім береться досліджувати ступінь його руйнації.

Тут фенолфталеїн із спиртом. Бачите фактично колір бетона не змінився. Якщо ми зараз пирскнемо сюда, він став рожевим. Рожевий колір бетону показує фактично у нас не карбонізований.

Вимірюють твердість матеріалу і за допомогою склерометра. Це ще один з експрес-методів оцінки стану бетонних опор. Адже цей міст збудували понад шістдесят років тому.

Прогнуло захисний шар бетону, зруйнований і відповідно ми бачимо там де діафрагма - там відповідні просвіти, які ж знову ж таки говорять про руйнування даної конструкції.

Артем Безуглий, директор ДП "ДерждорНДІ":

По всім ознакам цей міст попадає там між 4 і 5 станом, тобто це обмежено працездатний або працездатнйи міст, тому він підлягає, звичайно, терміновому капітальному ремонту, а то й взагалі реконструкції.

Те, чого не видно із землі - розгледить дрон.

Ми виконуємо огляд, щоб зафіксувати дефекти в труднодустопних місцях. Ми аналізуємо відео, ми бачимо, чи є там тріщини, чи нє, чи там відбувається якесь руйнування.

Аварійні мости інспектує урядова комісія, яку створила РНБО спеціально для перевірки їх стану. У Житомирі працюють над двома конструкціями на одному із важливих логістичних шляхів.

Володимир Каськів, заступник директора з наукової роботи ДП "ДерждорНДІ":

Ми зараз приїхали ще на один міст получається, спеціально вибирали дві різні конструкції. Там був в нас залізобетонний. Тут в нас прогунова будова, як ви бачите, металеві балки і зверху в нас залізобетонна плита.

Цей міст значно молодший від попереднього. Йому лише сорок років, але і він уже заіржавів.

Корозія як нижніх, так і верхніх плисів балки, бачите корозія арматури. Причому вже деяка порвалась на консолях, там консоль взагалі вже якби трошки дала крен в інший бік, що є досить таки небезпечним.

А ще цей міст, кажуть фахівці, жодного разу не проходив спеціалізованого обстеження. Тож чи безпечно по ньому нині їздити і ходити - поки сказати не можуть. Натомість усі виявлені дефекти- фіксують.

Володимир Каськів, заступник директора з наукової роботи ДП "ДерждорНДІ":

Тут проблема якраз в тому, що ми бачимо ці дефекти ззовні, но ми не знаємо наскільки прокородувала метал, наскільки він там більше детальніше подивитися, тому що видно, що є замокання, як з деформаційними швами, тому потрібне обстеження, щоб вже визначити технічний стан мосту ну і відповідно експлуатаційний стан.

Обидва мости на балансі міської влади. Чиновники кажуть, споруди як можуть - так і латають, але на більше грошей не мають.

Сергій Кондратюк, заступник міського голови Житомира:

Щороку балансоутримувачем шляхопроводу - комунальне підрприємтво штучних споруд проводить візуальне обстеження і проводить поточний ремонт всіх мостів і шляхопроводів в місті Жмтомирі. Стосовно реконструкції - в бюджеті міста Житомир таких коштів немає.

- А що це за звуки, пустоти, чи що? - Так, це наявні пустоти в стійці опори внаслідок кородування. Вода поступає, вимивається сам розчин бетонний.

А це вже спеціалісти випробовують на міцність рівненський міст. Шляхопровід - є головною транспортною артерією міста. Його бетонним опорам теж влаштовують краш-тест.

Під мостом, пояснюють фахівці, добре видно в якому він стані. І тут відкривається - невтішна картина. За попередніми висновками експертів, він - уже непрацездатний.

Володимир Каськів, заступник директора з наукової роботи ДП "ДерждорНДІ":

Це передбачає, що нам потрібно приймати зараз терміново якісь рішення чи по обмеженню навантажень, тобто по запобіганню аварій, заходи якісь робити, уже планувати реконструкцію чи ремонтні роботи

Сам міст побудований ще в 60-х роках. За час незалежності - жодного капремонту не бачив.

Артем Ганущак, заступник міського голови Рівного:

По суті обмежити дану артерію ми не маємо можливості, бо буде заблоковано вся життєдіяльність міста. Після консультацій із членами даної комісії прийшли до висновку, що капітальний ремонт або реконструкція будуть вартувати понад 800 мільйонів гривень. Дана сума вона однозначно є непідйомною для місцевого бюджету.

Загалом в Україні нараховується понад 28 тисяч мостів. І кожен десятий - комісія визнала аварійним.

Артем Безуглий, директор ДП "ДерждорНДІ":

Наразі у нас є інформація про 23 тисячі споруд. Третина по цим спорудам взагалі балансоутримувачі не надали інформацію щодо технічного стану. Обстеження - це ключове. Знаєте, це як хворого для того, щоб встановити точний діагноз, треба хороше якісне обстеження.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Завдання комісії зараз: перше - зібрати інформацію про всі мостові обʼєкти для того, щоб ми зрозуміли необхідність пріоритизації тих чи інших мостів для подальшої реконструкції чи ремонту. Однозначно ми будем говорити, в першу чергу про ті мости, які знаходяться в 5 категорії, тобто вони є в неналежному технічному стані. Вони є в аварійному стані ну і другим критерієм однозначно теж важливим - є інтенсивність руху.

Комісія працюватиме впродовж двох місяців. За цей час планують визначити реальний стан усіх мостів України.