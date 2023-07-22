Повернення до довоєнного режиму оподаткування бізнесу залучить до бюджету додаткові 8 млрд грн - ВРУ (відео) [ Редагувати ]
З 1 серпня в Україні повертається довоєнний режим оподаткування бізнесу (законопроєкт №8401). Це одна з обовязкових вимог Міжнародного валютного фонду. Повернення до звичайного режиму оподаткування допоможе додатково зібрати до бюджету майже 8 мільярдів гривень.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.
Сьогодні є неймовірна потреба, щоб повернутися до довоєнного оподаткування. Причини дуже прості - триває війна і нам потрібно шукати додаткові джерела надходження до бюджету.... Це є одна з вимог МВФ і один з пунктів меморандуму...
Ця цифра - 8 млрд грн - дійсно дуже важлива, розпорядником цих грошей буде Кабінет міністрів. На сьогодні ми розуміємо, що дефіцит бюджету складає майже 402 млрд грн. І 10 млрд грн, які можуть надійти зі сплати податків бізнесу вони повністю підуть на нашу армію.
Що стосується перевірок. Потрібно розуміти, що є лише невелика категорія бізнесу, яка буде перевірятися. Це виробництва підакцизних товарів, організація та проведення азартних ігор в Україні та бізнес, який надає фінансові та платіжні послуги. Решта бізнесу до кінця війни перевірятися не буде. Перевірки стосовно РРО почнуться лише з 1 жовтня...
У Меморандумі з МВФ є конкретні пункти, які надають дуже велику підтримку нашій країні завдяки поверненню до довоєнного оподаткування. Це отримання 15,6 млр доларів кредитного фінансування , яке дозволить втримати нам макроекономічну стабільність. Додатково залучити 40 млрд доларів від донорів і партнерів на покриття наших фінансових потреб. І найголовніше - загальна сума надходжень від співпраці з МВФ за даними пана Гетьманцева, має скласти за чотири роки майже 115 млрд доларів.
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