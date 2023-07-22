З 1 серпня в Україні повертається довоєнний режим оподаткування бізнесу (законопроєкт №8401). Це одна з обовязкових вимог Міжнародного валютного фонду. Повернення до звичайного режиму оподаткування допоможе додатково зібрати до бюджету майже 8 мільярдів гривень.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.