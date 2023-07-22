Енергетична система Одещини також постраждала від російських обстрілів минулої зими. Та на відміну від інших регіонів, Одеська область не має власної електрогенерації. Тож головне завдання наразі - стати максимально незалежними від централізованої подачі електрики. Як це відбувається - Андрій Анастасов розкаже.

Керівник одеської дитячої поліклініки згадує найважчі періоди минулорічних блекаутів. Бувало, що внаслідок російських обстрілів енергетичних об'єктів, медзаклад протягом доби залишався без електрики. Тоді лікарі буквально рятували вакцини та ліки, що потребують зберігання за певної температури: адже збитки могли сягати мільйонів гривень.

Це дороговартісна історія - вона потребує завжди електрики, і от саме побоювання через блекаути, через всі ці моменти, які ми пережили ці речі. Це запам'яталося, я думаю, на все життя.

Але тепер поліклініці подібна ситуація не загрожує. На даху побудували гібридну сонячну електростанцію. За рахунок сонця вона виробляє тридцять кіловат електрики, ще сорок - накопичує в спеціальних акумуляторах. Вже зараз станція суттєво економить закладу кошти та зробила його майже повністю енергонезалежним.

Сергій Горіщак, директор дитячої міської поліклініки №6:

І коли, наприклад, там пахмурна погода чи щось таке - в цей час підключається акумуляторна батарея - і додає того, чого не вистачає, і районна електромережа також працює майже на нулі. І тому ти так дивишся просто в смартфоні - такий: вау, круто.

Для Одеси це пілотний проєкт, реалізований за кошти німецьких партнерів. Тепер на черзі - інші медзаклади міста.

Сергій Тетюхін, перший заступник Одеського міського голови:

Ми зараз дивимося: де у нас буде можливість встановити такі сонячні електростанції і де потреба в них критична. Після цього нам треба буде підготувати пре-ТЕО, перевести його на англійську мову, для того, щоби наші партнери бачили вже, який буде ефект і ми сподіваємося, що нам вдасться залучити для цього грантові кошти.

Одне з головних завдань - стала робота об'єктів критичної інфраструктури. Для цього Одещина формує запас потужних дизель-генераторів. У випадку тотальних блекаутів вони забезпечать централізоване опалення і не тільки.

Антон Шалигайло, директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:

Такі генератори нам потрібні перш за все для водопровідно-насосного господарства, це ВНС, КНС, для котелень. ам, де є потужні агрегати, десь приблизно вісімдесят відсотків зараз в нас вже об'єктів оснащені.

Водночас у регіоні реалізуються пілотні проєкти так званої когенерації. Це коли котельня, приміром, за допомогою одного й того ж газу може і воду нагрівати, й електроенергію виробляти - і цією ж електрикою живити власні насоси. Таке обладнання вже встановлюють на великих об'єктах ЖКГ.

Антон Шалигайло, директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:

Які саме об'єкти - я вже не буду озвучувати. Ця робота виконується спільно з проєктом розвитку ООН "UNDP" і ми плануємо завершити її до кінця цього року.

При цьому деякі соціально важливі об'єкти в регіоні вже не залежать від централізованого опалення, бо перейшли на альтернативні джерела енергії. Приміром, ця одеська лікарня обігрівається пелетами - гранулами з лушпиння соняшника. Завдяки чому - під час минулорічних блекаутів - заклад ані на день не зупиняв прийом пацієнтів.

Микола Турчин, директор КНП "Міська клінічна лікарня №11":

У нас не було ніяких перебоїв з постачанням тепла, тому що котли працюють автоматично. Окрім цього існує генератор, який їх забезпечує і ми можемо до дев'яти/ десяти діб використовувати тепло незалежно від стану по регіону.

На пелети перейшли і в селі Василівка під Одесою. Спочатку нову технологію обкатали на місцевій школі - і ось зараз будують таку ж котельню для дитсадка. Взагалі у регіоні один з пріоритетних напрямків - це поступова відмова від таких "проблемних" видів палива, як газ та вугілля. На альтернативні джерела на Одещині перейшли вже п'ятнадцять відсотків усіх котелень.

Петро Рябоконь, заступник директора компанії-підрядника:

Ми провели дослідження і якщо би Україна використовувала всі свої альтернативні джерела - біопаливо я маю на увазі: це соняшник, це убрані відходи від зернових та інших рослин, вона могла би закрити вироблення електроенергії одного реактора Запорізької атомної електростанції.

Щодо підготовки Одещини до опалювального сезону в цілому, то в обласній військовій адміністрації переконують: виконали вже половину від запланованих робіт. Одночасно - енергетики продовжують відновлювати об'єкти галузі, пошкоджені взимку ворожими ракетами.