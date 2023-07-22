Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили подальші дії щодо інтеграції України в Альянс.

Про це повідомляє в Telegram-каналі президент.

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО", - повідомив президент.

За його словами, під час розмови, вони зі Столтенбергом також поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Крім того, в ході переговорів було визначено першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".