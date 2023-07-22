Росіяни взяли паузу в ракетних обстрілах України та зосередилася на розвідувальній діяльності. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталія Гуменюк.

Ми спостерігаємо, що зараз певна пауза в задумках ворога, вочевидь, їм потрібне переспорядження. Вочевидь, вони потребують відновлення сил і уточнення тактики дій. Ми не виключаємо, що будуть повторні атаки, але з деякими новаціями.

Зараз спостерігаємо, що ракетоносії морські знаходяться в пунктах базування і переспоряджаються, але є певна активність авіації. Наразі фіксуємо активність стратегічної авіації, і вдень була зафіксована активність тактичної авіації. Частково це для збору інформації. Ми бачимо також і активну безпілотну розвідку ворога. І активно працюємо, протидіємо цій розвідці.

На даному етапі ми бачимо, що вони збирають обстановку вздовж лінії фронту і намагаться заглибитись у прифронтові регіони, тобто глибше від Херсонщини, наприклад, аж до Миколаївщини. А також спрямовуються з акваторії Чорного моря до узбережжя Одещини.