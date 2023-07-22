Зернова блокада. В Україні - у розпалі жнива і головне питання, яке не дає спокою нашим аграріям, - куди подіти врожай? До варварського знищення портової інфраструктури і виходу з Чорноморської ініціативи росії, додається невдоволення наших сухопутних сусідів.

Польща та Угорщина стверджують, що українське збіжжя шкодить їхнім аграріям і погрожують закрити кордони. Чим це загрожує нашим фермерам? Та чи є шляхи виходу з ситуації, - розбиралася Ольга Жидецька.

Поки Україна латає понівечену російськими ракетами інфраструктуру чорноморських портів, тривожні новини надходять із західного кордону.

Польща та Угорщина погрожують блокувати ввезення українського зерна. На саміті агроміністрів 5 східних країн ЄС у Варшаві - польський прем'єр Матеуш Моравецький висловився дуже жорстко.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Я хочу чітко дати зрозуміти, ми не відкриємо наш кордон. Або Єврокомісія погодиться спільно розробити регламенти, які продовжать цю заборону, або ми зробимо це самі. Ми будемо твердими, будемо рішучими, і однозначно захищатимемо польського аграрія.

Така заява наробила багато галасу. І польський прем'єр поспішив з виправданнями - мова не йде про транзит українського зерна. Через Польщу проходить один з "коридорів солідарності", яким наше збіжжя вивозять для подальшого доправлення замовникам.

Разом з тим, у квітні наші західні сусіди повстали проти імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Адже дешеве збіжжя заполонило їхній внутрішній ринок.

Збитки фермерів 5 країн через наплив українського зерна у Єврокомісії оцінили на 400 мільйонів євро. І запропонували субсидії. А потім таки погодилися на заборону імпорту для цих членів ЄС до 15 вересня.

Обмеження планували знімати поступово, однак тепер коаліція східноєвропейських країн пропонує їх продовжити. Мовляв, так буде навіть краще.

Роберт Телус, міністр сільського господарства Польщі:

У Польщі транзит кукурудзи і пшениці разом у січні становив 114 тисяч тонн, у березні - 120 тисяч тонн. А от у червні вже 260 тисяч тонн. Це показує, що обмеження, запроваджене Єврокомісією, призвело до дворазового збільшення експорту для України через Польщу.

Натомість в українському уряді заклики продовжити обмеження назвали недружніми і популістськими. У Мінагро наголошують - не вимагають від країн ЄС надміру - лише дотримання правил вільної торгівлі.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства:

Ми з повагою ставимося до всіх цих країн, тому що вони багато роблять і надіємось будуть робити, це також правда. Разом з тим я думаю, що нам треба очевидно виглядає на таке - кожен день нагадувати, що умови в яких працюють наші фермери і фермери з сусідніх країн, вони не то, що неспіврозмірні. І це очевидно повинно враховуватись.

Свою позицію Мінагро просуває через спільну комісію з ЄС, до якої входять представники 5 наших західних сусідів. Окрім того Україна просить Євроуряд субсидувати транспортування української агропродукції через далекі європейські порти.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства:

Без цієї компенсації доїхати українському зерну до Гамбургу немає змісту. Краще тоді йому взагалі нікуди не їхати. І цей механізм дозволить, коли ми говоримо про збільшення шляхів солідарності дійсно це зробити. Тому що воно вирішить економічне питаня доцільності цих всіх шляхів солідарності, що є основним.

Єврочиновники поки відповіді на усі ці питання не мають, розмірковують як реагувати на нові виклики.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань дипломатії та політики безпеки:

Якщо морський шлях буде закрито, нам доведеться збільшити потужність експорту українського зерна через наші порти, що означає більше зусиль для сусідів України. Їм доведеться більше сприяти, відкриваючи кордони та полегшуючи транспортування. Ми багато зробили. Ми маємо зробити більше.

На вирішення комплексної проблеми вивезення українсього зерна у Єврокомісії часу небагато. Адже на підході вже новий урожай, який теж потрібно транспортувати. Допомогти у цьому європейським партнерам обіцяють США.