Подальший експорт зерна: експерт розповів про альтернативні шляхи для України [ Редагувати ]
Попри дії рф, експорт української агропродукції продовжується як суходолом - автомобільним та залізничним транспортом. Крім того, річковим транспортом, зокрема, через Дунай. Про альтернативні шляхи експорту розповів детальніше в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Президента України в Автономній Республіці Крим, доктор юридичних наук, експерт Української морської профспілки, Кримськотатарського ресурсного центру Борис Бабін.
"Загалом є декілька варіантів. Перший - сухопутне постачання, і тут є декілька вузьких питань. Як на мене, перше - це логістичне, бо вивозити зернові залізницею потрібно із посиленням відповідної інфраструктури, зокрема на території України. Це дуже амбіційне завдання і для нашої влади, і для "Укрзалізниці". Вже триває шоста сотня днів спротиву російській агресії, впевнений, що це домашнє завдання реалізується і це допомогло б зменшити витрати", - зазначив Бабін.
Він додав: "Щодо наших партнерів, дійсно, є позиція урядів країн-сусідів. Вони її аргументують тим, що начебто українське зерно потрапляє на їх внутрішні ринки. Водночас вони не забороняють і не обмежують експорт через свою територію в порти і Польщі, і західно-європейських країн, а також Румунії, Болгарії. Думаю, ця можливість залишається і вона буде посилюватись".
Крім того, Бабін розповів, чи можливий подальший експорт зерна через Дунай.
"Також не потрібно забувати про інший шлях, який також потребує інфраструктурних зусиль - це дунайський експорт. На сьогодні вій залишається тією формою морського експорту, яка в найменшій степені вразлива від ворожих атак і водночас наша портова інфраструктура, я вважаю, дозволяє збільшити відповідні обсяги", - резюмував він.
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