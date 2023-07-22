20 мільярдів для України. Європейський Союз хоче створити спеціальний фонд для підтримки обороноздатності України. На що підуть кошти? Хто вже підтримав цю пропозицію, а хто висунув додаткові умови? Тетяна Логунова розкаже.

20 мільярдів євро - для України. По п'ять - упродовж наступних чотирьох років. Європейський Союз хоче гарантувати Києву довгострокову військову підтримку. Для цього європейці пропонують створити спеціальну секцію в рамках Європейського фонду миру. І з неї компенсувати державам-членам витрати на закупівлю озброєння для України та навчання українських військових. Першими про таку ідею повідомили журналісти американського видання Politico. Одразу після публікації матеріалу інформацію підтвердив і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Ми пропонуємо створити окремий інструмент у рамках Європейського фонду миру, щоб протягом наступних 4 років надавати до 5 мільярдів євро на рік на потреби оборони України.

Мільярди на оборону - це внесок Євросоюзу в гарантії безпеки, які колективний Захід зобов'язався надати Україні. Долучитися до них лідери ЄС пообіцяли ще у кінці червня, на саміті в Брюсселі.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Гарантії безпеки працюють найкраще, коли ми йдемо рука об руку. Поєднуючи те, що ми робимо на європейському рівні, з гарантіями НАТО та "Великої Сімки". Для подальшої військової підтримки України, для реалізації її права на самооборону, потрібні дуже і дуже великі фінансові ресурси. І все це має йти рука об руку. Іншими словами, недостатньо просто виділяти гроші, видатки мають бути логічними та взаємопов'язаними.

Хосе Мануель Альбарес, міністр закордонних справ Іспанії:

Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні структурувати нашу співпрацю з Україною - це гарантія, яку ми повинні дати Києву. Тісна координація між європейцями та іншими союзниками.

Довгострокові гарантії для України вже обговорили міністри закордонних справ ЄС. І, як стверджують ЗМІ, проти виступила одна країна - Угорщина. Будапешт ніби то висунув додаткову умову - він дасть зелене світло, якщо Україна вилучить угорський банк ОТP із переліку "міжнародних спонсорів війни". У цей чорний список Національне агентство з питань запобігання корупції внесло фінустанову в травні цього року. Через те, що банк продовжує роботу в росії і надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Час знайти важелі впливу і переконати Угорщину дати добро - в колег по Євросоюзу ще є. Питання про створення оборонного фонду для України - поки на стадії обговорення. Ухвалити цю пропозицію остаточно планують восени.