Від початку війни тут не лише радо прийняли втікачів з України, але й створили окремий центр для пожертв українцям.

Авеню Зеленського. Іменем українського президента назвали вулицю в англійському містечку Харлов. Куди веде ця дорога і чому вирішили змінити її попередню назву? Знає Світлана Чернецька.

Ще рік тому міська рада цього невеличкого містечка вирішила перейменувати цю дорогу на Авеню Зеленського. І ось, після консультацій з мешканцями та отримання всіх дозволів - це таки сталося. Тут нарешті встановили нову блискучу табличку.

Для офіційного відкриття навіть зупиняють рух на дорозі.

П'ята авеню - авеню Зеленського. Ця дорога проходить повз найбільший міський парк та новий житловий комплекс. Це заїзд в невеличке містечко Харлов, що у Ессексі, на північ від Лондона. Голова міськради каже, довго не думали, яку саме вулицю назвати ім'ям українського президента.

Ден Сордс, голова міської ради Харлов:

Вибирати було зовсім не складно, ми вибрали дорогу, яка є головною в місті, вона веде з Гартфордширу прямісінько в серце середмістя Харлов і це одна із найдовших доріг в місті, саме тому її і обрали.

Після відкриття нової назви - невеличке прийняття в міській раді. На нього запросили українців, які переїхали до Харлов після початку повномасштабного вторгнення. Харків'янці Любі не терпиться на власні очі побачити авеню Зеленського.

Любов Гацко, мешканка Харлов з-під Харкова:

Не можу через роботу, дітей, не можу ніяк туди сходити, уже бачила знайомі фотографувались, але сама ще не дойшла.

В Харлов зараз проживає 70 втікачів від війни з України.

Любов Гацко, мешканка Харлов з-під Харкова:

Місто дуже добре, люди добрі, дуже добрі - допомагають, завжди посміхаються, я коли їду на роботу вранці на велосипеді, туди і назад їжджу і мені завжди кажуть гуд морнінг, гуд морнінг, це так приємно, це трошки піднімає настрій і легше становиться.

Жінка досі без сліз не може згадувати свої спроби виїхати з-під Харкова.

І хоча вже облаштувалася в новому місті, і роботу знайшла, не може дочекатися, коли поїде святкувати перемогу.

Додому хочеться, страшно хочеться, скучили за рідними.

Одеситка Мирослава з дочкою Марією теж майже рік живуть в Харлов. Дуже здивувалися, коли їх запросили до міської ради з такої нагоди.

Мирослава Кравчук, мешканка Харлов з Одеси:

Відкрили вулицю Зеленського, для нас це дуже приємно, це дивно, ми такого не очікували.

Ідея перейменування вулиці належить депутатові парламенту від округу Харлов. Він захоплюється українським президентом та українцями загалом.

Роберт Халфон, депутат парламенту Великої Британії:

Ми цього хотіли з багатьох причин. По-перше, показати народові Україні, що навіть в маленьких містечках, не лише уряд, не лише великі міста, але й в нас в Харлов, ми віримо в свободу, ми підтримуємо український народ, який так сильно настраждався і ми хотіли показати, що захоплюємося сміливістю українців та президента Зеленського.

Від початку війни тут не лише радо прийняли втікачів з України, але й створили окремий центр для пожертв українцям. А тепер ще й хочуть знайти українське місто, яке могло би стати побратимом Харлов.

Ден Сордс, голова міської ради Харлов:

Особливо коли Україна буде відбудовуватися і зводитимуть нові міста, ми б були страшенно раді стати містом-побратимом якомусь містові в Україні.

Сам Харлов заснували після Другої світової. Сюди заселили тих мешканців східного Лондона, чиї будинки розбомбили нацисти. Тож у більшості місцевих родинна історія пов'язана з жахіттями війни. І зараз вони чим можуть допомагають українцям, на чию землю через понад півстоліття теж прийшла війна.