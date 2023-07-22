Родина переїхала до Хмельницького на початку широкомасштабної війни.

Родина переселенців із Маріуполя облаштувала Центр психологічної та медичної допомоги у Хмельницькому. Для допомоги таким же людям як і вони - зі сходу та півдня. А днями ще й відкрили сімейну міні-пекарню.

Як на власному прикладі родина Сапарових мотивує інших й щодня доводить, що українці непереможні - дивіться далі.

Із першими променями сонця у міні-пекарні починається робота. Сім'я Сапарових із Маріуполя: батьки, два сини та невістка, випікають хліб, слойки та міні-піцу - за особливими родинними рецептами.

Олексій Сапаров, волонтер із Маріуполя:

Вона іде без кетчупу, без майонезу, на натуральному соусі. Це томати біоті, це томати у власному соку, з добавкою орегано та базиліком.

Родина переїхала до Хмельницького на початку широкомасштабної війни. Відтоді всі активно волонтерять - організували Центр гуманітарно-медичної допомоги для переселенців. За тиждень приймають до трьохсот осіб.

Олексій Сапаров, волонтер із Маріуполя:

Гуманітарна допомога: продукти харчування, гігієна, одяг, психологічна допомога, юридична допомога. Ми співпрацюєм з Червоним хрестом.

Олександр Лазаренко, керівник мобільних бригад Хмельницького представництва Червоного хреста:

Виїжджає гінеколог, терапевт, медична сестра, допомагаємо усім, хто звертається

Пані Олена приїхала з Бахмуту. Її родина втратила все майно. У волонтерському центрі жінка проходить обстеження і отримує ліки та речі

Олена, переселенка із Бахмута:

Квартиру втратили. А в квартирі все. Що ми, з сумочкою: переодітися і полотенечко. І чашка з вилкою і ложкою. Все. Внук казав: бабуся, не бери нічого. Ми через місяць вернемось. Ну два, в крайньом случаї. А ми вже квітень, травень, червень. Рік і три місяці вже тут.

І таких людей у Хмельницькому тисячі. Сапарови добре знають, що таке війна і окупація. Адже, ще у 2014-му мало не втратили дітей. Рашисти вимагали у батька викуп - мстилися, що той до стін адміністрації привіз труну із написом "Геть із міста!"

Олексій Сапаров, волонтер із Маріуполя:

Звонили, сказали, что вам не жить. Ну у меня хотели украсть детей, требовали выкуп. Было тяжкое время. Никто не понимал що проісходе.

Дружня родина із однодумцями допомагають і військовим на фронті, і пораненим у лікарнях. Зароблені у мініпекарні кошти, каже Олексій, - додаткова можливість придбати автівки для захисників на передову.