Родина переселенців із Маріуполя відкрила сімейну міні-пекарню [ Редагувати ]
Родина переселенців із Маріуполя облаштувала Центр психологічної та медичної допомоги у Хмельницькому. Для допомоги таким же людям як і вони - зі сходу та півдня. А днями ще й відкрили сімейну міні-пекарню.
Як на власному прикладі родина Сапарових мотивує інших й щодня доводить, що українці непереможні - дивіться далі.
Із першими променями сонця у міні-пекарні починається робота. Сім'я Сапарових із Маріуполя: батьки, два сини та невістка, випікають хліб, слойки та міні-піцу - за особливими родинними рецептами.
Олексій Сапаров, волонтер із Маріуполя:
Вона іде без кетчупу, без майонезу, на натуральному соусі. Це томати біоті, це томати у власному соку, з добавкою орегано та базиліком.
Родина переїхала до Хмельницького на початку широкомасштабної війни. Відтоді всі активно волонтерять - організували Центр гуманітарно-медичної допомоги для переселенців. За тиждень приймають до трьохсот осіб.
Олексій Сапаров, волонтер із Маріуполя:
Гуманітарна допомога: продукти харчування, гігієна, одяг, психологічна допомога, юридична допомога. Ми співпрацюєм з Червоним хрестом.
Олександр Лазаренко, керівник мобільних бригад Хмельницького представництва Червоного хреста:
Виїжджає гінеколог, терапевт, медична сестра, допомагаємо усім, хто звертається
Пані Олена приїхала з Бахмуту. Її родина втратила все майно. У волонтерському центрі жінка проходить обстеження і отримує ліки та речі
Олена, переселенка із Бахмута:
Квартиру втратили. А в квартирі все. Що ми, з сумочкою: переодітися і полотенечко. І чашка з вилкою і ложкою. Все. Внук казав: бабуся, не бери нічого. Ми через місяць вернемось. Ну два, в крайньом случаї. А ми вже квітень, травень, червень. Рік і три місяці вже тут.
І таких людей у Хмельницькому тисячі. Сапарови добре знають, що таке війна і окупація. Адже, ще у 2014-му мало не втратили дітей. Рашисти вимагали у батька викуп - мстилися, що той до стін адміністрації привіз труну із написом "Геть із міста!"
Олексій Сапаров, волонтер із Маріуполя:
Звонили, сказали, что вам не жить. Ну у меня хотели украсть детей, требовали выкуп. Было тяжкое время. Никто не понимал що проісходе.
Дружня родина із однодумцями допомагають і військовим на фронті, і пораненим у лікарнях. Зароблені у мініпекарні кошти, каже Олексій, - додаткова можливість придбати автівки для захисників на передову.
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