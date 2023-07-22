Британське Міністерство оборони продемонструвало евакуацію військового за допомогою квадрокоптера Malloy. Саме ці дрони ввійшли до пакета допомоги Україні від Великої Британії.

Про це повідомляє британське міністерство в Facebook.

"Безпілотні літальні апарати, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть переміщувати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною нашого поточного пакету допомоги Україні", - йшлось в повідомленні Міноборони Британії.