Британія надасть Україні дрони Malloy [ Редагувати ]
Британське Міністерство оборони продемонструвало евакуацію військового за допомогою квадрокоптера Malloy. Саме ці дрони ввійшли до пакета допомоги Україні від Великої Британії.
Про це повідомляє британське міністерство в Facebook.
"Безпілотні літальні апарати, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть переміщувати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною нашого поточного пакету допомоги Україні", - йшлось в повідомленні Міноборони Британії.
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