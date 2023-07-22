Посла росії Сергія Андрєєва терміново викликали в МЗС Польщі у зв'язку з провокаційними заявами російського диктатора володимира путіна. Послу пояснили, що кордони між країнами непорушні і Польща виступає проти спроб їх перегляду.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє WNP.

За його словами, зустріч у МЗС із російським послом тривала дуже короткий час і що дипломат був дуже засмучений під час зустрічі, а його ставлення було недружнім. При цьому манера поведінки російського посла не відповідала правилам дипломатичного протоколу.

Яблонський зазначив, що це не перша подібна ситуація і що поведінка посла відображає ставлення країни, яку він представляє. Він заявив, що поведінка Андрєєва свідчить про те, що росія не має наміру домагатися будь-яких цілей дипломатичними засобами.

"Подібна провокаційна поведінка з російського боку триває вже кілька місяців, тому ми очікуємо, що ця політика продовжиться, і в найближчому майбутньому провокацій буде більше, оскільки Росія спостерігає за ситуацією в Польщі", - підкреслив польський дипломат.

Він додав, що в багатьох країнах світу росія намагалася вплинути на результат виборів за допомогою дезінформації.

"Польща також не вільна від таких дій, тому ми очікуємо, що в найближчі місяці ми матимемо значну інтенсивність російської дезінформації". - заявив заступник глави МЗС.

Він запевнив, що польський уряд "готовий до цієї ситуації, і дії вживатимуться на постійній основі, залежно від того, як розвиватиметься ситуація".