МЗС Польщі після виклику посла рф: незабаром провокацій з боку кремля буде більше [ Редагувати ]
Посла росії Сергія Андрєєва терміново викликали в МЗС Польщі у зв'язку з провокаційними заявами російського диктатора володимира путіна. Послу пояснили, що кордони між країнами непорушні і Польща виступає проти спроб їх перегляду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє WNP.
За його словами, зустріч у МЗС із російським послом тривала дуже короткий час і що дипломат був дуже засмучений під час зустрічі, а його ставлення було недружнім. При цьому манера поведінки російського посла не відповідала правилам дипломатичного протоколу.
Яблонський зазначив, що це не перша подібна ситуація і що поведінка посла відображає ставлення країни, яку він представляє. Він заявив, що поведінка Андрєєва свідчить про те, що росія не має наміру домагатися будь-яких цілей дипломатичними засобами.
"Подібна провокаційна поведінка з російського боку триває вже кілька місяців, тому ми очікуємо, що ця політика продовжиться, і в найближчому майбутньому провокацій буде більше, оскільки Росія спостерігає за ситуацією в Польщі", - підкреслив польський дипломат.
Він додав, що в багатьох країнах світу росія намагалася вплинути на результат виборів за допомогою дезінформації.
"Польща також не вільна від таких дій, тому ми очікуємо, що в найближчі місяці ми матимемо значну інтенсивність російської дезінформації". - заявив заступник глави МЗС.
Він запевнив, що польський уряд "готовий до цієї ситуації, і дії вживатимуться на постійній основі, залежно від того, як розвиватиметься ситуація".
по темі
З-під завалів будинку культури у Чернігівській області, який сьогодні обстріляли окупанти, дістали тіло ще однієї жінки
Російські війська сьогодні, 21 липня, обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей
Українська розвідка має дані про те, що в росії можуть готувати нові заколоти після того, як бунт організував засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин
В результаті підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року на контрольованій урядом території загинула 31 людина
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі