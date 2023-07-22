Залужний показав роботу військових на фронті (відео) [ Редагувати ]
Українські військові артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України ліквідували російський танк Т-80. Про це розповів Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це повідомляється у Telegram.
Нищівне вогневе ураження противника. Здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
На відео від Залужного видно, що під час виконання операції українські військові ліквідували російський танк Т-80.
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