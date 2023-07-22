У суботу, 22 липня, президент України Володимир зеленський заявив, що правоохоронці доповіли йому про ситуацію з колишнім одеським військкомом.

Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії.

"Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству. Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", - сказав він.