Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру [ Редагувати ]
У суботу, 22 липня, колишньому одеському воєнкому Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.
За даними бюро, під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ.
Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у Борисова на понад 188 млн гривень.
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