Німеччина оголосила про намір надіслати до України сучасні зенітні снаряди в найближчому майбутньому. Ця допомога буде спрямована на підтримку передових частин Збройних Сил України.

Про це повідомляє Bild.

З метою значного збільшення обсягів виробництва зенітних снарядів, компанія Rheinmetall вже успішно запустила нову лінію на своєму заводі в Унтерлюсі, що розташований у Нижній Саксонії. Цей крок дозволить значно покращити постачання необхідного обладнання та підвищить ефективність ЗСУ у забезпеченні безпеки країни.

Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак.

Видання зазначає, що Берлін поставив в Україну 40 зенітних самохідних установок Gepard. Їх використовують, зокрема, для захисту українських міст від російських обстрілів.

Вони вистрілюють до 20 снарядів за одну чергу. Але через дефіцит боєприпасів українські зенітники змушені економити і стріляти чергами по п'ять снарядів.

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard. Але цього року буде направлено лише 40 тисяч штук. ︎