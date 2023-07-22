В тимчасово окупованому Криму поширюються параноїдальні настрої серед загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Жителі рф підозрюють працівників мосту в сприянні вибухів.

Причиною параноїдальних настроїв серед окупантів стали нещодавні вибухи на керченському мосту, адже окупанти підозрюють працівників мосту в сприянні організаторів тих вибухів.

Наразі ж ворог посилив перевірку всіх критичних об’єктів півострова.

Всіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони. Крім того, росіяни наполегливо рекомендують працівникам доносити на тих, кого ті вважають не лояльними до влади рф.