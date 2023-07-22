Український президент Володимир Зеленський провів перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та попросив його терміново скликати Раду Україна-НАТО.

Про це він повідомив під час відеозвернення.

Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору.

Він нагадав, що у співпраці з Альянсом Україна перейшла на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна-НАТО.