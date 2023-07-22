Зеленський попросив Столтенберга терміново скликати Раду Україна-НАТО [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський провів перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та попросив його терміново скликати Раду Україна-НАТО.
Про це він повідомив під час відеозвернення.
Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору.
Він нагадав, що у співпраці з Альянсом Україна перейшла на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна-НАТО.
І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати.
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