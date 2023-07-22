Військові моряки ЗСУ під час операції ліквідували групу з майже десяти окупантів та ворожий склад. Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України.

Військово-морські сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі!

За даними ВМС, моряки річкової флотилії вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобілі та склад забезпечення.