Військові моряки ЗСУ ліквідували групу окупантів та ворожий склад [ Редагувати ]
Військові моряки ЗСУ під час операції ліквідували групу з майже десяти окупантів та ворожий склад. Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України.
Військово-морські сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі!
За даними ВМС, моряки річкової флотилії вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобілі та склад забезпечення.
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