В ніч проти неділі, 23 липня, окупанти завдали удару по Одесі, під час якого постраждали історичні будівлі та культурні локації, було знищено Спасо-Преображенський кафедральний собор. Є багато поранених та загиблий.

Так, близько першої години ночі під час повітряної тривоги пролунали декілька потужних вибухів. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", що здійснив противник у напрямку південних областей України.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що ця ракетна атака була комбінованою.

Внаслідок російського обстрілу було зруйновано 6 житлових, у тому числі багатоквартирних будинків.

Пошкоджено дві пам'ятки архітектури, храм. Розбито десятки автомобілів. У багатьох спорудах вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади.

Через обстріл постраждав і бульвар Жванецького в центрі міста, Будинок вчених - пам'ятник національного значення, - та кілька інших будівель, розташованих поряд.

Були вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі, які ще пам'ятають власника будівлі Толстого. Крім того, від вибуху загинув охоронець ресторану.

Як повідомили у пресслужбі Одеської міськради, станом на 5:25 відомо про одного загиблого.

Одну людину рятувальники ДСНС успішно деблокували з-під завалів. Ще 19 громадян отримали поранення, серед них 4 дітей.

В Одеській мерії підтвердили, що внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, де була сильна пожежа через "приліт".

Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Начальник Одеської районної військової адміністрації (РДА) Юрій Крук зазначив, що вночі російські окупанти завдали найбільшого удару по історичному центру міста. Окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та "практично зруйнували найбільший Собор півдня України".

Клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук повідомив "Суспільне", що руйнування собору - колосальні.

Влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки.

росія атакувала Одесу цієї ночі щонайменше 5-ма видами ракет усіх видів базування:

"Калібри",

"Онікси",

Х-22,

Іскандер-К,

балістичні Іскандер-М.

Зазначається, що значну частину ракет було знищено силами та засобами ППО ЗСУ. Про це решта завдала руйнування портової інфраструктури щонайменше 6 житлових, у тому числі багатоквартирних будинків в Одесі.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що найбільших руйнувань зазнав історичний центр Одеси. Вона додала, що ворог спрямовував свої удари як завжди по портовій інфраструктурі, а також на середмістя.