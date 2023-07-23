Окупанти цієї ночі знову обстрілювали населені пункти Дніпропетровської області, застосовуючи для ударів важку артилерію. Про це повідомляється у Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Внаслідок ворожих атак є пошкодження будинків та іншої інфраструктури у Нікополі.

Під ударами окупантів опинилися місто Нікополь та Марганецька громада. Внаслідок атак у Нікополі були пошкоджені 3 приватні будинки та 3 господарські споруди.

Зачепило легковий автомобіль та лінію електропередач.

Також голова ОВА зазначив, внаслідок цих ударів ніхто з громадян, на щастя, не постраждав.

Наразі фахівці обстежують атаковані території та з'ясовують їх наслідки.