Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю [ Редагувати ]
Окупанти цієї ночі знову обстрілювали населені пункти Дніпропетровської області, застосовуючи для ударів важку артилерію. Про це повідомляється у Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Внаслідок ворожих атак є пошкодження будинків та іншої інфраструктури у Нікополі.
Під ударами окупантів опинилися місто Нікополь та Марганецька громада. Внаслідок атак у Нікополі були пошкоджені 3 приватні будинки та 3 господарські споруди.
Зачепило легковий автомобіль та лінію електропередач.
Також голова ОВА зазначив, внаслідок цих ударів ніхто з громадян, на щастя, не постраждав.
Наразі фахівці обстежують атаковані території та з'ясовують їх наслідки.
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