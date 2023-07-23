Імовірність спалаху кору зростає: як себе захистити [ Редагувати ]
Під час війни існує серйозний ризик спалаху численних інфекційних хвороб, серед яких особливе місце займає кір – одне з найбільш заразних захворювань на планеті. Про це вже попереджала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Механізми передачі кору вкрай швидкі та ефективні, оскільки він легко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Вірус може зберігати заразність у повітрі або на поверхнях навіть до двох годин, що збільшує ризик зараження для людей, які перебувають у зоні поширення хвороби.
Профілактичні заходи, швидке виявлення та контроль за можливими випадками кору, а також вакцинація можуть бути ключовими елементами у зменшенні ризиків поширення хвороби та захисті здоров'я населення в умовах воєнних дій.
На четвертий-п'ятий день хвороби, на тілі з'являється характерний червоний висип, спочатку на шкірі голови та обличчя, а потім по всьому тілу. Симптоми хвороби можуть тривати до чотирьох тижнів або навіть довше.
Кір може спричинити низку ускладнень:
- пневмонія,
- вушні інфекції (отит),
- запалення мозку (енцефаліт)
- інші серйозні наслідки, включаючи інвалідність та навіть смерть.
Тривалий період заразності хворого може створювати ризик інфікування інших людей, незалежно від їх віку.
До одного з далеких наслідків кору відноситься підгострий склерозуючий паненцефаліт, який може розвиватися через 5-10 років після перенесення захворювання і завжди закінчується смертю.
Поки що не існує ефективного та доступного лікування, що б діяло на вірус кору.
Однак єдиний надійний захист від цієї небезпечної хвороби - вакцинація. Здоровий спосіб життя та загальний імунітет, на жаль, не забезпечують достатнього захисту. Якщо дитина або дорослий не є вакцинованими та заразиться кором, це може призвести до серйозних ускладнень, які можуть вимагати госпіталізації.
Хвороба може залишати слід на імунітеті людини протягом місяців або навіть років, ослаблюючи його і ставлячи під загрозу здоров'я. Тому, вакцинація залишається найефективнішим і надійним способом захисту від кору та його потенційних наслідків.
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