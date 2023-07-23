У неділю, 23 липня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо нічного ракетного удару рф по Одесі. Про це він написав у своєму Telegram.

Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь.

"Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога", - додав він.