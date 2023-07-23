Ракети проти житлових будинків та собору Одеси: Зеленський пообіцяв відповідь російським терористам [ Редагувати ]
У неділю, 23 липня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо нічного ракетного удару рф по Одесі. Про це він написав у своєму Telegram.
Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь.
"Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога", - додав він.
Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями – з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло.
по темі
Минулої доби, 22 липня, українські воїни ліквідували ще 630 окупантів
У неділю, 23 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення на територію України
Військові моряки ЗСУ під час операції ліквідували групу з майже десяти окупантів та ворожий склад.
російські військові в черговий раз атакували прикордонні території Сумської області
У суботу, 21 липня, окупанти вивели у Чорне море підводний ракетоносій