Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти постійно проводить підготовку до ударів по Україні. Але на ранок неділі, 23 липня, кораблів-ракетоносіїв наразі немає.

Про це свідчить його заява в ефірі телемарафону.

Підготовка триває постійно. Станом на зараз маємо 10 бойових кораблів, один з них ракетоносій, це підводний човен. Але він розряджений, порожній.

Крім того, за його словами, один корабель є в Азовському морі, як зазвичай і так само в Середземному морі є угрупування, але воно перебуває в Тартусі.