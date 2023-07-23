Скільки рф вивела з ранку в море ракетоносіїв [ Редагувати ]
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти постійно проводить підготовку до ударів по Україні. Але на ранок неділі, 23 липня, кораблів-ракетоносіїв наразі немає.
Про це свідчить його заява в ефірі телемарафону.
Підготовка триває постійно. Станом на зараз маємо 10 бойових кораблів, один з них ракетоносій, це підводний човен. Але він розряджений, порожній.
Крім того, за його словами, один корабель є в Азовському морі, як зазвичай і так само в Середземному морі є угрупування, але воно перебуває в Тартусі.
Тобто носіїв в море нема. Але як би і був звідти вони таке озброєння використовувати не можуть.
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