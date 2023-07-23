Окупанти випустили по Одесі 19 ракет: скільки збили [ Редагувати ]
В ніч на неділю, 23 липня, окупанти випустили по Україні 19 ракет різних типів, зокрема і балістику. Сили ППО збили майже половину з них. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі ворог випустив по Одесі:
- 5 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" - імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).
Сили протиповітряної оборони збили дев'ять ворожих цілей: 4 морські "Калібри" та 5 крилатих ракет "Іскандер-К".
по темі
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росія обстрілює Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря та диктувати свої правила "зернового коридору"
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти постійно проводить підготовку до ударів по Україні
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти, атакувавши Одесу в ніч проти 23 липня, використали близько 20 ракет різних типів
У Чорному морі наразі відсутні ракетоносії російського флоту. Загалом вороже угруповання на бойовому чергуванні складає 10 кораблів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук
У п'ятницю, 21 липня, речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк та голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявили про те, що окупанти вдень атакували ракетами об'єкт інфраструктури
Для Одеси три минулі ночі були найважчими від початку широкомасштабного вторгнення. Напередодні ворог спрямував на область 31 ракету. Серед них "Калібри", "Онікси", Х-22. А також 32 ударні безпілотники.