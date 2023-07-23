"кремлівському щуру потрібно дати відповідь": Данілов про обстріли Одеси [ Редагувати ]
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росія обстрілює Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря та диктувати свої правила "зернового коридору". Україна належним чином відреагує на це.
Про це він написав у Facebook.
Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". За кремлівським планом, мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи.
На його думку, росіяни чекають, що через шантаж зможуть примусити Захід прийняти кремлівський "зерновий ультиматум". Мова йде про експорт російського аміаку та зняття частини санкцій.
При цьому Данілов вважає, що росія хоче знищити українську інфраструктуру, що забезпечує роботу "зернового коридору", щоб зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики.
План - поставити світ на коліна і зробити росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" путін хоче стати "зерновою надімперією.
Данілов додав, що Україна знає про плани рф та відреагує належним чином. Він закликав світ дати російському диктору належну відповідь.
Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки.
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