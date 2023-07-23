Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав відео Одеси після обстрілу в ніч на 23 липня. Одна людина загинула, 22 отримали поранення. Про це повідомляється у його Telegram.

Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані.

За словами глави МВС, серед поранених 4 дітей: 11, 12 років та двоє 17-річних підлітків.