У МВС показали відео Одеси після обстрілу [ Редагувати ]
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав відео Одеси після обстрілу в ніч на 23 липня. Одна людина загинула, 22 отримали поранення. Про це повідомляється у його Telegram.
Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані.
За словами глави МВС, серед поранених 4 дітей: 11, 12 років та двоє 17-річних підлітків.
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