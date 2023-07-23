Міські депутати та голова м. Черкаси Анатолій Бондаренко прийняли рішення провести дострокову сесії міської ради з метою перерозподілу бюджету та виділення додатково фінансування підрозділів ЗСУ. Про це йдеться із відповідних заяв фракції партії "ЧЕРКАЩАНИ" та міського голови Анатолія Бондаренка, які одночасно виступили з ініціативою проведення позачергової сесії та виділенням фінансування на ЗСУ, пише novadoba.com.ua.

"Війна стосується всіх і ми не можемо стояти осторонь. Щодня ми отримуємо все більше запитів від військових підрозділів. Тож, друзі, пропоную зібратися з депутатами та працівниками виконавчого комітету, аби переглянути видатки бюджету Черкаської міської територіальної громади", − з таким закликом звернувся до депутатів міський голова Бондаренко.

Лідер депутатської фракції "ЧЕРКАЩАНИ" Нарек Казарян пішов далі і вказав, з яких статей бюджету можна отримати кошти на підтримку ЗСУ: "Придбання комунальної техніки, пляжі, детальні плани територій, ремонти покрівель та інші пропозиції, що надавались депутатською фракцією ВО "ЧЕРКАЩАНИ" у міській раді, я як голова фракції пропонуватиму перерозподілити та направити на підтримку ЗСУ".

Буквально напередодні з відповідним закликом до депутатів місцевих рад Черкащини звернувся голова ОВА Ігор Табурець, застерігши від нераціонального використання коштів та запропонувавши повернутися до практики підтримки армії: "Я не проти того, щоби місцева влада виконувала свої прямі завдання та дбала про стабільне функціонування населених пунктів, усієї інфраструктури. Але без надмірностей. Без фонтанів, ЛЕД-екранів та святкувань. Я вкотре звертаюсь до лідерів громад: ще раз вивчіть ваші бюджетні пріоритети та знайдіть можливість підтримати наших військових. Пам’ятаймо, що там, на передовій, наші захисники борються за всю країну! І наше завдання – їх максимально підтримувати та підсилювати! Розберемось із ворогом – візьмемось за розбудову наших міст, селищ і сіл!"