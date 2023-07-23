Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі 23 липня обстріляла російська армія. Через ракетну атаку собор частково зруйнований.

Про це повідомляє УПЦ Московського патріархату.

В Одеській єпархії УПЦ МП зазначили, що ворожа ракета влучила у центральний вівтар. Через обстріл у соборі спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки будівлю собору частково зруйнована, пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, знищені деякі приміщення.

"Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", - повідомив клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.

Після удару з палаючого собору вдалося врятувати Касперську ікону Богоматері. Її вважають покровителькою Одеси.

В Одеській єпархії УПЦ МП назвали обстріл "терористичним актом" та засудили агресії росії проти України.