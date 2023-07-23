Руйнування колосальні, половину даху знесло: наслідки удару рф по собору в Одесі [ Редагувати ]
Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі 23 липня обстріляла російська армія. Через ракетну атаку собор частково зруйнований.
Про це повідомляє УПЦ Московського патріархату.
В Одеській єпархії УПЦ МП зазначили, що ворожа ракета влучила у центральний вівтар. Через обстріл у соборі спалахнула пожежа.
Внаслідок атаки будівлю собору частково зруйнована, пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, знищені деякі приміщення.
"Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", - повідомив клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.
Після удару з палаючого собору вдалося врятувати Касперську ікону Богоматері. Її вважають покровителькою Одеси.
В Одеській єпархії УПЦ МП назвали обстріл "терористичним актом" та засудили агресії росії проти України.
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