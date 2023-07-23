Коли відбудеться термінове засідання ради Україна-НАТО [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на 26 липня.
Про це заявила речниця НАТО Оан Лунгеску, повідомляє DW.
"Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море, - заявила речниця.
Також вона додала, що зустріч відбудеться на рівні послів.
по темі
Український президент Володимир Зеленський провів перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом
Попри дії рф, експорт української агропродукції продовжується як суходолом - автомобільним та залізничним транспортом. Крім того, річковим транспортом, зокрема, через Дунай
Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Телефонна розмова відбулася на запит української сторони, повідомляє канцелярія турецького президента
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що шантаж російського диктатора володимира путіна стосовно "зернової угоди" викликаний відсутністю міжнародної реакції на терористичні дії рф