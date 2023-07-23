В окупованих Олешках знищили будинок херсонського колаборанта - ЗМІ [ Редагувати ]
В окупованих Олешках Херсонської області знищили будинок місцевого гауляйтера. У мережі показали фото з місця інциденту.
Про це повідомляє місцеве видання "Мост".
За попередніми даними, інцидент стався ввечері у суботу, 22 липня. За інформацією місцевих медіа, вибух стався за адресою вул. Крилова, 165.
Власником цієї земельної ділянки та будинки є Георгій Журавко. Він є дядьком колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року.
Георгія Журавка окупанти призначили "головою" Олешок у травні 2022 року. До цього він був начальником КП "Олешки". Також Журавко балотувався на парламентські вибори у 2019 році і на місцеві вибухи у 2020 році.
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