В окупованих Олешках Херсонської області знищили будинок місцевого гауляйтера. У мережі показали фото з місця інциденту.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост".

За попередніми даними, інцидент стався ввечері у суботу, 22 липня. За інформацією місцевих медіа, вибух стався за адресою вул. Крилова, 165.

Власником цієї земельної ділянки та будинки є Георгій Журавко. Він є дядьком колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року.

Георгія Журавка окупанти призначили "головою" Олешок у травні 2022 року. До цього він був начальником КП "Олешки". Також Журавко балотувався на парламентські вибори у 2019 році і на місцеві вибухи у 2020 році.