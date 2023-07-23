У Зеленського порівняли росію з ІДІЛ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська федерація вдається до оновленої терористичної тактики: навмисних ударів по історичних центрах міст, демонстративного знищення Одеської області, руйнування портової інфраструктури й іншого.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:
- остаточно знищити "зернову угоду";
- закрити для України будь-який вихід у Чорне море;
- перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми країни-терориста;
- залякати тероризмом й змусити обговорювати "поступки";
- реалізувати свою ненависть до України.
Нагадаємо, після виходу зі "зернової угоди" росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу "Онікс", Х-22 й "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.
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