Лукашенко заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці" [ Редагувати ]
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Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору володимиру путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК "Вагнера". Вони нібито "просяться на Захід".
Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з путіним 23 липня.
"Нас почали напружувати "вагнерівці", просяться на Захід. Дозвольте нам", - розповів він.
За словами Лукашенка, нібито вони хочуть сходити на екскурсію до Варшави та Жешува.
"Не хотілося їх туди передислокувати. Тому що у них настрої погані... Але це так, штрих. Ми всіляко протидіятимемо цьому", - сказав він.
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