Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору володимиру путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК "Вагнера". Вони нібито "просяться на Захід".

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з путіним 23 липня.

"Нас почали напружувати "вагнерівці", просяться на Захід. Дозвольте нам", - розповів він.

За словами Лукашенка, нібито вони хочуть сходити на екскурсію до Варшави та Жешува.

"Не хотілося їх туди передислокувати. Тому що у них настрої погані... Але це так, штрих. Ми всіляко протидіятимемо цьому", - сказав він.