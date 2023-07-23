російські окупанти знищили Палац культури у Часовому Ярі. Будівлю використовували в якості міського гуманітарного штабу й місця надання медичної допомоги.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко,

"Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти", - пише Кириленко.

За словами голови ОВА, будівля повністю згоріла. Разом з нею були знищені незначний запас гуманітарної допомоги - харчові набори, побутова хімія, а також медичне обладнання.

"На щастя, обійшлося без жертв. Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім - цивільним", - додав Кириленко.