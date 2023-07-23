Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко похвалився картою, на якій нібито можна побачити "перекидання польських військ" до кордонів Білорусі. Її він показав російському диктатору володимиру путіну.

За словами Лукашенка, нібито, одна з польських бригад тепер "розташувалася" за 40 км від Бреста, ще одна - приблизно за 100 км від Гродно.

Лукашенко заявив, що карту нібито привіз "спеціально", оскільки, за його словами, нібито "готується ґрунт". Припустимо, одна з бригад місце своє знайшла за 40 км від

"Дивізія у них, але поки що бригади підійшли. Відкрили вони ремонт (танків, - ред.) Leopard - поляки на своїй території", - поскаржився Лукашенко путіну.