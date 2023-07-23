Лукашенко привіз путіну картку з "польськими позиціями" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко похвалився картою, на якій нібито можна побачити "перекидання польських військ" до кордонів Білорусі. Її він показав російському диктатору володимиру путіну.
За словами Лукашенка, нібито, одна з польських бригад тепер "розташувалася" за 40 км від Бреста, ще одна - приблизно за 100 км від Гродно.
Лукашенко заявив, що карту нібито привіз "спеціально", оскільки, за його словами, нібито "готується ґрунт". Припустимо, одна з бригад місце своє знайшла за 40 км від
"Дивізія у них, але поки що бригади підійшли. Відкрили вони ремонт (танків, - ред.) Leopard - поляки на своїй території", - поскаржився Лукашенко путіну.
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