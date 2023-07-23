росія модернізувала деякі види ракет: у ГУР розповіли деталі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".
Про це сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
"Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів (ракет, - ред.). Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію", - розповів він.
Крім того, за його словами, ГУР володіє інформацією про ті плани і ті заходи, які здійснювала Російська Федерація по модернізації і ракет "Оніксів".
"Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань", - додав він.
Він також додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів Бал, "Бастіон", які застосовують проти цивільних об’єктів.
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