росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".

Про це сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів (ракет, - ред.). Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію", - розповів він.

Крім того, за його словами, ГУР володіє інформацією про ті плани і ті заходи, які здійснювала Російська Федерація по модернізації і ракет "Оніксів".

"Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань", - додав він.

Він також додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів Бал, "Бастіон", які застосовують проти цивільних об’єктів.