Вивчають стан енергетики: в ГУР попередили про плани окупантів на зиму [ Редагувати ]
Розвідка рф вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, щоб з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему країни.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку рф. Вони розпочали таку роботу", - сказав він.
За словами Вадима Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, зокрема й космічну, а мета таких дій росіян - з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави.
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