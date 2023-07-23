"Значить, така воля Божа": в Києво-Печерській лаврі шокували заявою про удари по Одесі [ Редагувати ]
Священики Києво-Печерської лаври цинічно відреагували на масовані ракетні удари ЗС рф по Одесі.
Так, журналісти вирішили з'ясувати думку священнослужителів Києво-Печерської лаври після того, як ЗС рф завдали ракетного удару по Одесі, зруйнувавши Спасо-Преображенський собор, який належить УПЦ.
Один із кліриків заявив, що на руйнування Спасо-Преображенського собору була "воля Божа".
"Вибухнуло і вибухнуло, все під Богом ходимо. Значить, воля Господа Бога була. Я туди-сюди і помру вже" , - заявив він.
Журналіст також звернувся за коментарем до іншого священнослужителя. Кореспондент зазначив, що російські ракети були випущені з підводних човнів і комплексів, які розміщені в Чорному морі та Криму, на що клірик відповів: "Кому це спало на думку, одному Богу відомо. Потрібно молитися, щоб воно швидко закінчилося".
по темі
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росія обстрілює Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря та диктувати свої правила "зернового коридору"
В ніч на неділю, 23 липня, окупанти випустили по Україні 19 ракет різних типів, зокрема і балістику
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти, атакувавши Одесу в ніч проти 23 липня, використали близько 20 ракет різних типів
У Чорному морі наразі відсутні ракетоносії російського флоту. Загалом вороже угруповання на бойовому чергуванні складає 10 кораблів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук
У п'ятницю, 21 липня, речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк та голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявили про те, що окупанти вдень атакували ракетами об'єкт інфраструктури