Священики Києво-Печерської лаври цинічно відреагували на масовані ракетні удари ЗС рф по Одесі.

Так, журналісти вирішили з'ясувати думку священнослужителів Києво-Печерської лаври після того, як ЗС рф завдали ракетного удару по Одесі, зруйнувавши Спасо-Преображенський собор, який належить УПЦ.

Один із кліриків заявив, що на руйнування Спасо-Преображенського собору була "воля Божа".

"Вибухнуло і вибухнуло, все під Богом ходимо. Значить, воля Господа Бога була. Я туди-сюди і помру вже" , - заявив він.

Журналіст також звернувся за коментарем до іншого священнослужителя. Кореспондент зазначив, що російські ракети були випущені з підводних човнів і комплексів, які розміщені в Чорному морі та Криму, на що клірик відповів: "Кому це спало на думку, одному Богу відомо. Потрібно молитися, щоб воно швидко закінчилося".