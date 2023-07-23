Іранське військове формування Корпус вартових ісламської революції представило модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza. Про це повідомляє агентство IRNA.

Перша версія Shahed-149 Gaza, виготовлена Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, була представлена у травні 2021 року.

Цей бойовий безпілотник здатний здійснювати польоти тривалістю до 35 годин та долати за один політ до 7000 км.

Оновлена версія БПЛА оснащена новою системою шасі та вузлом підвіски озброєнь. Іранські військові покладаються на цей літак для покращення свого потенціалу розвідки, спостереження та розвідки.

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА вперто заперечувала.

Лише 5 листопада 2022 року глава МЗС Ірану вперше визнав поставки, але заявив, що вони були ще до збройного вторгнення в Україну і йшлося про "невелику" кількість дронів.

21 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва отримала від Тегерана 250 дронів-камікадзе, які використовуються для ударів по українській території.