В Одесі внаслідок атаки рашистів пошкоджено 25 пам'яток архітектури (фото) [ Редагувати ]
Щонайменше 25 пам'яток архітектури пошкоджено в центрі Одеси внаслідок нічного ракетного удару рашистів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Одна люди загинула. 21 - постраждали, з них - чотири дитини. Це наслідки терористичного обстрілу в Одесі сьогодні. росія прицільно вдарила по житлових будинках.
Мінімум 44 будівлі пошкоджені, 25 з яких - памʼятки архітектури. Це чергова спроба вбити мирних українців, стерти нашу історію та спадщину світового значення. Окупанти, прикриваючись "православ'ям", зруйнували відомий на весь світ Спасо-Преображенський кафедральний собор. Як "совєти" колись, так рф сьогодні вкотре знищує цю будівлю.
Попередньо 25 пам’яток архітектури пошкоджено російськими терористами за ніч в Одесі. Серед них будівлі XIX-XX сторіччя:
- Будинок Чижевича;
- Будинок Папудової;
- Будинок Заблудовського;
- Будинок Гагаріна;
- Будинок Януша;
- Будинок Жданової;
- Будинок Рассель дель Турко;
- Будинок Масса;
- Особняк Манук-Бея;
- Будинок Ковалевського;
- Будинок Порро;
- Будинок Машевського та інші.
Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 23 липня зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор - найбільший православний храм Одеси, який належить до УПЦ МП.
Також повідомлялося, що сильних ушкоджень отримав місцевий Будинок вчених, який є пам'яткою національного значення.
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