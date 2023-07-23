Щонайменше 25 пам'яток архітектури пошкоджено в центрі Одеси внаслідок нічного ракетного удару рашистів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одна люди загинула. 21 - постраждали, з них - чотири дитини. Це наслідки терористичного обстрілу в Одесі сьогодні. росія прицільно вдарила по житлових будинках.

Мінімум 44 будівлі пошкоджені, 25 з яких - памʼятки архітектури. Це чергова спроба вбити мирних українців, стерти нашу історію та спадщину світового значення. Окупанти, прикриваючись "православ'ям", зруйнували відомий на весь світ Спасо-Преображенський кафедральний собор. Як "совєти" колись, так рф сьогодні вкотре знищує цю будівлю.