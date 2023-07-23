В африканському Конго військовослужбовець ВМС відкрив стрілянину по людях, які прийшли на церемонію поховання його дитини.

У результаті загинули щонайменше 13 людей, у тому числі 9 дітей, повідомляє Reuters з посиланням на представників армії та влади.

Інцидент стався у селищі Ньякова на березі озера Альберт у східній провінції Ітурі. Представник армії Жуль Нгонго заявив, що військовослужбовець стріляв по всіх, хто його оточував.

Стрільця шукають правоохоронці, мотиви його вчинку невідомі.